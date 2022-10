Sentido Único conta as histórias da rota migratória mais mortal do mundo. A jornalista Marta Gonçalves está a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Kurdi e todas as semanas vai apresentar histórias em cinco minutos de quem salva ou de quem é salvo no centro do Mediterrâneo.

'Sentido Único' conta com ilustrações de João Carlos Santos e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.