Do púlpito do Chega ao altar do Papa

Pela primeira vez desde 2017, o PSD está a frente do PS nos estudos de opinião mensais sobre a performance dos partidos. É à situação politica, a que acresce um fim de semana apimentado por mais uma Convenção do Chega, que é dedicada a primeira parte do programa. Cumprindo a tradição, as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa estão - como as do Brasil ou da Polónia, por exemplo – envolvidas numa polémica aparentemente financeira, de contornos muito políticos. Começou com o custo do altar principal, mas suscitou uma guerra de palavras e empurrar responsabilidades que já dura há mais de uma semana. O Sem Moderação foi emitido na SIC Notícias a 31 de janeiro.

Imagine uma orquestra sem maestro, um jogo sem árbitro, um julgamento sem juiz, uma cidade sem semáforos, uma sala sem professor. Imagine um debate sem moderador. Todas as terças-feiras na SIC Notícias e no dia seguinte em podcast, o debate entre Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: