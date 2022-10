A sopa nos girassóis e o eterno retorno de Passos

A partir de uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa, que Pedro Passos Coelho "ainda tinha muito para dar ao país", e dos nomes que se alinham para as distantes eleições presidenciais tenta-se perceber no Sem Moderação o que isso diz do estado da política em Portugal. Onde está o país quando os nomes de que se fala são os de um militar no ativo, das duas principais figuras do tempo da troika e de quase ninguém à esquerda do centrista Santos Silva? E também a partir da ação de duas ativistas climáticas, que atiraram sopa de tomate contra os girassóis de Van Gogh, que estava obviamente protegido por um vidro, debate-se os prós e os contras dos meios mais ou menos radicais que o ativismo usa, e do aparente conflito entre a luta ambiental e a luta contra o aumento do custa de vida. O Sem Moderação foi exibido na SIC Notícias a 18 de outubro.

Imagine uma orquestra sem maestro, um jogo sem árbitro, um julgamento sem juiz, uma cidade sem semáforos, uma sala sem professor. Imagine um debate sem moderador. Todas as terças-feiras na SIC Notícias e no dia seguinte em podcast, o debate entre Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: