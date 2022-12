Os bebés e as crianças não nascem com manual de instruções! A apresentadora Sofia Fernandes é a mãe que faz as mil perguntas à pediatra Marta Ezequiel. Juntas vão abordar alguns dos temas que mais dúvidas suscitam aos pais. Querida Pediatra é um podcast quinzenal, descomplicado e informal, mas com um selo de rigor na informação transmitida. Nesta primeira temporada o foco é o primeiro ano de vida das crianças.



