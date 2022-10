Brincar: um direito fundamental das crianças

Brincar é um direito de todas as crianças, definido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. Neste episódio do podcast Querida Pediatra vamos perceber todos os benefícios de brincar: interação, comunicação, envolvimento emocional, negociação e desenvolvimento de empatia. Prepáramos um verdadeiro menu de atividades por idade para que possam “treinar” com os seus filhos e vê-los crescer e desenvolver-se no palco ou na primeira fila!

Os bebés e as crianças não nascem com manual de instruções! A apresentadora Sofia Fernandes é a mãe que faz as mil perguntas à pediatra Marta Ezequiel. Juntas vão abordar alguns dos temas que mais dúvidas suscitam aos pais. Querida Pediatra é um podcast quinzenal, descomplicado e informal, mas com um selo de rigor na informação transmitida. Nesta primeira temporada o foco é o primeiro ano de vida das crianças.



Ouça mais episódios: