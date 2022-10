Linguagem: a alegria de ouvir “mamã”, “papá” e não só

As primeiras palavras de um bebé, bem como todo o desenvolvimento da linguagem, são memórias inesquecíveis para todos os pais, um processo natural que vamos tentar compreender melhor. Entre connosco nesta cronologia de conquistas para ficar informada sobre as várias etapas do desenvolvimento da linguagem.

Os bebés e as crianças não nascem com manual de instruções! A apresentadora Sofia Fernandes é a mãe que faz as mil perguntas à pediatra Marta Ezequiel. Juntas vão abordar alguns dos temas que mais dúvidas suscitam aos pais. Querida Pediatra é um podcast quinzenal, descomplicado e informal, mas com um selo de rigor na informação transmitida. Nesta primeira temporada o foco é o primeiro ano de vida das crianças.



