“Ainda há a ideia de que as pessoas com esquizofrenia são imprevisíveis, diabólicas ou violentas. Mas não é verdade, são ideias erradas”

José Fernandes

A recuperação e reabilitação das pessoas com esquizofrenia é uma prioridade, mas ainda há trabalho a fazer nesta área. As dificuldades na contratação de profissionais de saúde atrasam a criação e ida das equipas comunitárias para o terreno. Além disso, ainda há estigma e "ideias erradas" sobre a doença. Oiça aqui o novo episódio do podcast "Que Voz é Esta?", com Joaquim Gago, psiquiatra e membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, e ‘Pedro’, 55 anos e diagnosticado em jovem com uma doença psicótica do espectro da esquizofrenia