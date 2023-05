Que voz é esta? Expresso estreia podcast sobre saúde mental

Neste podcast dedicado à saúde mental, as jornalistas Joana Pereira Bastos e Helena Bento vão dar voz a quem vive com ansiedade, depressão, fobia ou outros problemas de saúde mental, e ouvir os mais reputados especialistas nesta área. Sem estigma nem rodeios, vão falar de doenças e sintomas, tratamentos e terapias, mas também de prevenção e das melhores estratégias para promover o bem-estar psicológico. “Que voz é esta?” é um podcast semanal do Expresso, com publicação à quinta-feira em Expresso.pt e em todas as plataformas online

