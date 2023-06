O humor surrealista de Mário-Henrique Leiria: 50 anos de “Contos do Gin-Tonic”

O surrealismo pode ter chegado a Portugal com alguns anos de atraso, mas teve em Mário-Henrique Leiria um dos seus expoentes. Os contos e poemas satíricos reunidos no primeiro volume de “Contos do Gin-Tonic”, de 1973, marcaram um país e continuam a ser referenciados nos dias que correm. Mário-Henrique Leiria nasceu há 100 anos. Neste episódio há tempo ainda para ouvirmos Baxter Dury, que tem disco novo.