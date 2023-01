Ainda 2022, o ano em que o rock morreu? Spoon e Horsegirl dizem que não

Corre muita tinta sempre que se proclama a “morte do rock”, género que chegou a 2022 sem ser cabeça de cartaz nos festivais e nas listas. Pedro Mexia escolhe as Horsegirl, trio de Chicago que ainda bebe nas águas do punk e dos Sonic Youth tal como os Spoon, escolhidos por Inês Meneses, banda que considera subvalorizada em Portugal apesar das suas incríveis performances ao vivo. Ainda em 2022, o PBX continua a escolher o melhor do ano que passou em livros, discos, filmes e séries.

mário henriques

PBX é um programa de Inês Meneses e Pedro Mexia sobre a atualidade cultural. Ouça aqui outros episódios: