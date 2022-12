Francisco Louçã: “O governo tem uma alta instabilidade perante qualquer conflito”

Desde a tomada de posse já houve 10 remodelações no governo de António Gosta. Para Francisco Louçã, isto mostra uma grande instabilidade no executivo. Nota negativa também para as alterações às participações do primeiro ministro no parlamento: o comentador lembra que em Inglaterra os debates são semanais. Ainda em análise o aumento da inflação, “uma cavalgada de instabilidade”, segundo Francisco Louçã. O Tabu foi exibido a 2 de dezembro na SIC Notícias.

O Tabu é o espaço de análise e comentário de Francisco Louçã. Todas as sextas-feiras na Edição da Noite da SIC Notícias. Ao sábado em podcast nos sites do Expresso e da SIC Notícias. Pode ouvir aqui outros episódios: