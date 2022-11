Francisco Louçã: "O Orçamento que entra é quase igual ao que sai e é o que o PS quis"

“Portugal gasta pouco, investe pouco e tem um défice muito baixo”, é um dos sucessos que Francisco Louçã aponta a este Orçamento de Estado, que “este ano fez entrar nas contas quase mil milhões de euros”, explica. As contas do Estado em análise, no espaço habitual de comentário de Louçã às sextas-feiras na SIC Notícias

O Tabu é o espaço de análise e comentário de Francisco Louçã. Todas as sextas-feiras na Edição da Noite da SIC Notícias. Ao sábado em podcast nos sites do Expresso e da SIC Notícias. Pode ouvir aqui outros episódios: