"É um Orçamento bulldozer. Aconteça o que acontecer no mundo, é aprovado porque o PS o diz"

No seu espaço habitual de comentário, Francisco Louçã fala sobre o Orçamento de Estado, aprovado esta semana, e chama-lhe "bulldozer". O comentador considera que, "aconteça o que acontecer no mundo, aquele Orçamento é aprovado porque o Partido Socialista o diz". Um dos grandes erros de António Costa, acredita Louçã, foi ter usado "a maioria absoluta de forma estereotipada, tratando o PCP com condescendência, o Bloco com ódio, a IL com animosidade e favorecendo o Chega no seu contexto de polarização com o PSD". O programa foi emitido na SIC Notícias

O Tabu é o espaço de análise e comentário de Francisco Louçã. Todas as sextas-feiras na Edição da Noite da SIC Notícias. Ao sábado em podcast nos sites do Expresso e da SIC Notícias. Pode ouvir aqui outros episódios: