Já está a marinar a nova ‘geringonça’ espanhola de Pedro Sánchez

Constituídas as Cortes Gerais espanholas resultantes das legislativas de 23 de julho passado, o rei Filipe VI inicia em breve as consultas aos partidos, para em seguida designar um candidato a primeiro-ministro. Tudo indica que é o socialista Pedro Sánchez quem tem melhores condições para ser reinvestido no cargo, apesar de ter ficado atrás do conservador Alberto Núñez Feijóo nessas eleições.