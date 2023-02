Desbloqueio nos tanques Leopard faz Zelensky sonhar com caças F16. Mas afinal, a que se deveu a demora da Alemanha em decidir?

benjamin westhoff

Após longo debate e negociações, o Ocidente decidiu fornecer viaturas de combate — incluindo os Leopard 2 de fabrico alemão — à Ucrânia. O Presidente Volodymyr Zelensky exulta e já sonha com aviões de guerra F16, mas o seu homólogo americano, Joe Biden, não pondera fornecê-los.

Para falar do que motivou as reservas de Berlim e do que a evolução entretanto ocorrida nos diz sobre o futuro da guerra na Ucrânia, são convidadas deste episódio Mónica Dias, professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, e Cristina Peres, jornalista de do Expresso que acompanha assuntos alemães. A conversa é conduzida pelo editor da secção internacional, Pedro Cordeiro, cabendo a edição técnica a Joana Beleza e João Martins.

O Mundo a Seus Pés é um programa semanal da secção internacional do Expresso. A condução das emissões é rotativa entre os jornalistas Cristina Peres, Pedro Cordeiro, Manuela Goucha Soares e Ana França.