Em 2023 vamos querer saber de África? "Já é a maior zona de comércio livre do mundo e o mundo nem deu por isso"

tiago pereira santos

Bem-vindo a 2023 e ao primeiro episódio do Mundo a Seus Pés semanal. A partir de janeiro os episódios do podcast da secção de Internacional do Expresso são lançados todas as segundas-feiras e têm diferentes autorias.

Janeiro começa com Cristina Peres e com África em conversa com o convidado Domingos da Cruz, pesquisador Centro de Estudos Interdisciplinares em Cultura e Sociedade, da Concordia University, Canadá; Pesquisador no Departamento de Filosofia da Universidade de Zaragoza, Espanha. Pesquisador convidado no Departamento de Comunicação e Media, Universidade de Joanesburgo, África do Sul. Domingos da Cruz nasceu em Malanje, Angola.

Em 2023, vai haver eleições gerais ou parlamentares em 17 dos 54 países, com particular destaque para a Nigéria, África do Sul, República Democrática do Congo e Zimbabwe, e tudo indica que os eleitorados estão prontos a exigir mais dos seus governantes.

Em 2022 ficou mais claro que África está a ser disputado por várias áreas de ingluência, seja a Europa ou a Rússia, a Turquia ou a China. Criticam-se os governantes africanos que querem ficar na fotografia, a sua falta de estratégia económica e pergunta-se como transformar o interesse pelo continente numa vantagem para si.

Este episódio do podcast "Mundo a Seus Pés" é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Luís Amorim.



