Balanço de um 2022 marcado pela guerra na Ucrânia

O Mundo a Seus Pés despede-se de 2022 com um episódio de balanço. Sob a moderação do editor, Pedro Cordeiro, quatro jornalistas da secção internacional do Expresso abordam temas que marcaram o ano.

Ana França fala da guerra na Ucrânia; Cristina Peres do seu impacto na Europa, com foco na radical mudança política que impôs na Alemanha; Manuela Goucha Soares do Brasil, onde a polarização entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva pode não terminar quando este último tomar posse da chefia do Estado, a 1 de janeiro de 2023; Salomé Fernandes examina a nomeação de Xi Jinping para um inédito terceiro mandato presidencial na China, ainda a lamber as feridas da covid e com protestos populares contra as medidas de restrição.

A edição técnica cabe a João Martins. O podcast regressa para o ano com um formato renovado, que se explica também nesta emissão.

Oiça mais episódios: