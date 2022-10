A grande reunião do regime chinês em tempos de incerteza

Decorre desde domingo, 16 de outubro, e até ao próximo fim de semana o 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês. Com Pequim sob segurança reforçada, os mais de 2000 delegados preparam-se para reconduzir o Presidente Xi Jinping para um inédito terceiro mandato.

Neste episódio a investigadora Raquel Vaz Pinto, do Instituto Português de Relações Internacionais, e os jornalistas Salomé Fernandes e António Caeiro analisam o arranque do Congresso, a intervenção do chefe de Estado chinês e o contexto em que se realiza o conclave. Da guerra na Ucrânia ao desemprego juvenil na China, muitos são os fatores que põem em causa as metas e planos do regime autoritário de Pequim.

A condução da conversa cabe ao editor da secção Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro, numa emissão com sonoplastia de João Martins.

