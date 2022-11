O Mundo a Seus Pés #32: Um ano de protestos na Tailândia

A contestação estudantil ao Governo do general Prayut Chan-o-cha alastrou a toda a sociedade tailandesa. De norte a sul ouvem-se protestos em prol de reforma política, regresso à democracia e — assunto quase tabu — reforma da monarquia. Com sucessivos golpes militares a derrubar, nas últimas décadas, executivos eleitos pelo povo, a mobilização faz-se nas redes sociais, contornando as restrições sanitárias.

Os 66 milhões de habitantes que se habituaram a venerar o rei Bhumibol Adulyadej durante 70 anos de reinado não veem com os mesmos olhos o filho Maha Vajiralongkorn, que lhe sucedeu há cinco anos e passa a maior parte do tempo na Alemanha. Mas o crime de lesa-majestade está previsto e dá cadeia.

Disto tudo falam a tradutora tailandesa Bencharassamee Rujraweehiran e o académico português Nuno Canas Mendes, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. A edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira e a condução da conversa, em cuja preparação colaborou a jornalista Manuela Goucha Soares, cabe ao editor da secção internacional do Expresso, Pedro Cordeiro.

