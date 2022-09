O Mundo a Seus Pés #29: Vem aí a quarta presidência portuguesa da UE

A União Europeia vive o ano mais difícil desde que os seis países fundadores assinaram o Tratado de Roma, em 1957. Ainda antes de a pandemia atingir o continente, foi em 2020 que a UE viu sair um membro pelo seu próprio pé: o Reino Unido, com quem ainda negoceia os termos da futura relação bilateral.

Estamos também a três semanas da quarta presidência portuguesa da UE. A estreia foi no primeiro semestre de 1992, à qual está simbolicamente associado o Centro Cultural de Belém (mas podia ter sido antes, como conta o convidado desta emissão); a segunda presidência, no primeiro semestre de 2000, ficou marcada pelas sanções à Áustria, que incluíra um partido de extrema-direita no Governo, no tempo em que isso era visto como inaceitável; da terceira, no segundo semestre de 2007, ficou para a História o Tratado de Lisboa.

A viagem à memória é feita pela mão do embaixador João Rosa Lã, que em 1985 era conselheiro da Representação Permanente de Portugal na então CEE. Neste episódio — que também explora os desafios da próxima presidência portuguesa, com início a 1 de janeiro de 2021 — participa ainda a jornalista Manuela Goucha Soares, sendo a edição técnica de José Cedovim Pinto e Joana Beleza e a moderação do editor da secção internacioal, Pedro Cordeiro.

