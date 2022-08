O mundo a seus pés #4: Desafios da Alemanha no final da era Merkel

Este episódio tem a participação de Cristina Peres, jornalista da secção de Internacional do Expresso, em conversa com Pedro Cordeiro, editor da secção. A gravação e edição são de José Cedovim e as ilustrações de Tiago Pereira Santos.

O mundo a seus pés é o novo podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contamos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, para nos ajudar a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados aos episódios da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.