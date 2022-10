O mundo a seus pés #1: Milhares de pessoas nas ruas, protestos cada vez mais violentos. Já percebeu o que se passa em Hong Kong?

O mundo a seus pés é o novo podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias vamos falar de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estaremos necessariamente colados aos episódios da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.

tiago pereira santos

Nesta primeira edição vamos até Hong Kong. Este pequeno território asiático é palco de protestos que, tendo começado por causa de um projeto de lei sobre extradição, são hoje algo bem mais vasto, pondo em causa todo um regime político. A sua dimensão e a dureza da repressão tiveram eco em todo o mundo.

Tudo começou por rejeitar uma lei que permitia que acusados fossem extraditados para a China metropolitana em vez de serem julgados ou presos em Hong Kong. Agora os manifestantes exigem a demissão da chefe do Executivo local, Carrie Lam. A própria já admitiu que até gostaria de deixar o cargo.

Para analisar a situação o episódio conta com o jornalista António Caeiro, colaborador do Expresso, que viveu quase 20 anos em Pequim, onde foi delegado da agência Lusa, e é autor de vários livros sobre o país a que chamam Império do Meio.

A edição foi de Joana Beleza e a estreia coube a Pedro Cordeiro, editor do Internacional do Expresso. A ilustração é de Tiago Pereira Santos.