Daniela Braga, CEO da Defined.ia: "Os números não mentem, há 2% de mulheres que levantam capital de risco no mundo"

Passou metade da vida a pensar que provavelmente seguiria a carreira académica, depois de uma licenciatura em Linguística, e a outra metade a desenvolver inteligência artificial. Aos 44 anos, a Daniela Braga define-se como alguém exigente consigo própria, que não tem medo de arriscar e que não se prende por contextos difíceis ou limitações aparentes. O seu percurso comprova-o.

Aos 44 anos, a fundadora e CEO da Defined.ia, especializada na recolha, processamento e estruturação de dados de treino para inteligência artificial, está há duas décadas radicada em Seattle, nos Estados Unidos, a partir de onde lidera uma das 30 empresas tecnológicas de maior crescimento no mercado norte-americano.

A Forbes lista-a como uma das empreendedoras com maior potencial na área da inteligência artificial. A Goldman Sachs elegeu-a como uma das “100 Empreendedoras Mais Intrigantes de 2021”. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu-a como um dos 12 conselheiros que vão apoiar o desenho da estratégia de dados para inteligência artificial, no mercado norte-americano.

Daniela é mulher, mãe, cientista, empreendedora e estrangeira num mercado onde este perfil ainda coloca entraves a quem quer triunfar no mundo dos negócios. Mas nunca se deu por vencida: “Não sou o tipo de pessoa que fica a olhar para as minhas aparentes limitações”, diz, embora admita que chegou a ouvir de investidores frases como “o teu projeto é ótimo, mas não acreditamos que consigas”. Resultado? “Nos dias de hoje, sou a mulher, fundadora e CEO em inteligência artificial, que levantou mais capital de risco no mundo.”

mário henriques

