Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés: “Quando somos da família temos de provar o triplo dos outros”

Sonhava ser piloto de aviões, mas acabou a conduzir os destinos da empresa da família. Aos 42 anos recebeu das mãos do avô Rui Nabeiro, a liderança daquele que foi o seu projeto de vida, a Delta Cafés.

Rui Miguel Nabeiro é hoje um dos líderes nacionais com maior reputação. Admite que o apelido o obrigou “a trabalhar o dobro ou o triplo para provar que também merecia ser reconhecido" e recorda o momento em que decidiu avançar no segmento das cápsulas: “lembro-me de ouvir as pessoas dizerem que o avô tinha construído e o neto ia destruir”.

Desde então construiu o seu caminho. “Espero que me reconheçam os mesmos valores que ao meu avô, mas que também reconheçam que sou autêntico e não uma cópia. Até porque as cópias nunca são iguais ao original", diz.

