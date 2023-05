Bancos pagam pouco e cobram muito

A publicação das últimas estatísticas bancárias da área do euro apuradas até 31 de março pelo BCE e pelo Banco de Portugal diz-nos que, no capítulo das taxas de juro cobradas pelos bancos aos clientes, Portugal é o oitavo país da zona euro com as taxas mais altas nos créditos à habitação, cobrando 3,8% quando a média é de 3,44%. No caso dos créditos às empresas, os empréstimos renováveis e contas a descoberto têm em Portugal uma taxa de juro média de 4,9%, enquanto a média da zona euro é de 4%. Esta taxa é cerca de 20% mais cara em Portugal que na zona euro. Para debater este assunto, estiveram em estúdio Nuno Rico, Catarina Castro e Joaquim Ventura Leite. O programa foi exibiudo a 11 de maio e moderado por José Gomes Ferreira.