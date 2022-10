Subida de juros, inflação alta e economia à beira da recessão. Uma combinação que vai ter consequências nos preços das casas. Vão cair? Depende da gravidade da crise.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Ricardo Guimarães, diretor do Confidencial Imobiliário. A edição esteve a cargo de João Martins.

tiago pereira santos

