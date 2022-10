Money, Money, Money #15 ao vivo na FNAC: O que esperar da guerra entre Isabel dos Santos e Angola?

Luanda decretou o arresto preventivo das contas bancárias pessoais da angolana Isabel dos Santos, de Sindika Dokolo, seu marido, e de Mário Silva, advogado e braço direito da filha do ex-presidente de Angola. Além das contas, também as participações sociais que detém em nove empresas em Angola foram arrestadas.

Em causa estão negócios que celebraram com o Estado angolano através de múltiplas empresas e que terão causado, de acordo com a PGR angolana, um prejuízo de 1,1 mil milhões de dólares.

A justiça diz que os visados nesta ação preventiva estão a ocultar património, obtido às custas do Estado, transferindo-os para outras entidades. O Money Money Money analisa o tema,o impacto destas decisões e como tudo isto pode afetar politica e economicamente Angola e Portugal.

O debate conta com a presença de Ana Gomes,Manuel Ennes Ferreira, e João Silvestre, editor de Economia do Expresso. A moderação esteve a cargo de João Vieira Pereira, diretor do jornal, e a sonorização foi de Gonçalo Moniz e Francisco Silva, com o apoio de Joana Beleza.

