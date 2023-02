É oficial, estamos em guerra. O saldo de um ano de Governo e a eventual “confissão de falhanço” da escola pública

Na análise de um ano de maioria absoluta, a critica: o Governo "arrastou-se a gerir crises internas" e "encostou-se ao investimento do PRR". Sobre o futuro dos exames nacionais no secundário, acabar com a avaliação será, na opinião do comentador, uma forma de "decretar o falhanço da escola pública". E há mais para ouvir no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz.

tiago pereira santos

