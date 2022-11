“Do caos ao delírio: o Cairo”. A COP27 com o mundo a “caminhar para o inferno” e as eleições nos EUA

Seguimos por aqui no podcast semanal que reserva ainda a análise das intercalares americanas para o improviso final. Para o cronista, mesmo sem ter havido uma onda vermelha do partido republicano, a potencial recandidatura de Trump não ficou enfraquecida.

tiago pereira santos

