Relatório da CPI à TAP: "É difícil dizer que é independente"

Luís Marques Mendes compara os factos com o que ficou registado no relatório da CPI à TAP, que considera não ser independente por ilibar por completo o Governo. “Isto é mau para a democracia, porque dá a ideia de que maioria absoluta é poder absoluto. O próprio Governo não ganha nada com isto. O país viu, os portugueses viram. Era mais inteligente ter espírito de abertura. Tentar esconder a responsabilidade é pior a emenda que o soneto". Oiça o comentário completo em podcast.