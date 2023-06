Marques Mendes sobre juros dos depósitos: “Banca recebe três vezes mais do BCE. É legal, mas é imoral”.

Luís Marques Mendes considera que “discursos triunfantes sobre os dados da economia podem ser ofensivos para milhares de pessoas” nesta fase de elevado grau de insatisfação dos portugueses com o país em geral. Portugal é o terceiro país da zona euro onde se paga menos pelos depósitos. “A banca tem grande liquidez, por isso não precisa de aumentar os juros dos depósitos”, explica o comentador, que considera o ato legal, mas imoral. “A banca paga em média 1% aos depositantes. Mas depois deposita esse dinheiro no Banco Central Europeu, que lhe paga 3%, ou seja, três vezes mais. É legal, mas não é moral, não é correto, não é justo”. Marques Mendes exalta as autoridades reguladoras a terem uma palavra firme: ”O Ministério das Finanças e o Banco de Portugal deveriam ter uma palavra firme de censura perante esta situação”. Oiça o podcast