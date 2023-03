Luís Marques Mendes: “Este pacote da habitação está morto. O governo vai recuar no Alojamento Local e no arrendamento forçado”

O resultado do défice de 0,4% do PIB merece elogios a Fernando Medina: “O ministro das finanças merece uma saudação”. As medidas de apoio sociais são também aplaudidas por Marques Mendes, embora o comentador admita que é um programa que chega tarde e incompleto, não contempla apoio a reformados e aos trabalhadores do privado. Quanto à lista de produtos abrangidos pelo IVA Zero, Marques Mendes enumera os produtos que deverão constar da lista final. Quanto ao pacote Mais Habitação, o concelheiro de Estado considera que o programa, tal como apresentado, está morto. Depois das críticas de Cavaco Silva, de autarcas e de todos os partidos da oposição, Marcelo Rebelo de Sousa passou uma certidão de óbito à proposta. O comentário de Marques Mendes foi exibido no Jornal da Noite da SIC a 26 de março.