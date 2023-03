"O número de intervenções da Segurança Social nos lares, nos últimos três anos, é impressionante"

Luís Marques Mendes, no seu espaço habitual de comentário em formato podcast, analisa o caso da denúncia do lar na Lourinhã que acabou encerrado depois de uma reportagem da SIC e apela para que as pessoas denunciem situações destas: "É uma obrigação de todos nós, incluindo dos funcionários". Mendes pediu à Segurança Social os números das intervenções dos últimos três anos e diz que são "impressionantes". Oiça aqui o podcast