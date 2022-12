Luís Marques Mendes: “Eutanásia? Defendo o referendo, pois deve ser a consciência individual de cada um a decidir.

O processo legeslativo da eutanásia, cuja lei foi aprovada na globalidade, tem divisões. À esquerda e à direita. Na opinião de Marques Mendes, “é mais uma razão para se dar voz aos portugueses, pois matérias fraturantes não devem ser decididas por deputados na Assembleia”. O contrato que ainda prende o selecionador nacional, Fernando Santos, até 2024 e a recente eliminação do Mundial do Catar, como ponto de partida para uma análise à possível continuidade - ou não- de um treinador que, segundo o comentador, “é um enorme berbicacho”. Ainda as críticas “justas” à proteção civil na reação às cheias e a polémica que envolve altos quadros da Defesa Nacional em mais um caso de corrupção. A intolerância dos portugueses e a complacência dos políticos.

