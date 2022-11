Marques Mendes sobre o futuro de Costa na Europa: “Acho que já terá tirado isso da cabeça”

António Costa poderá ultrapassar no final do mandato o recorde de longevidade de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro. O que se segue? Luís Marques Mendes diz que tem duas hipóteses: ou sair, ou continuar na política. Caso continue, pode voltar a candidatar-se como primeiro-ministro, rumar à Europa, algo que o comentador diz que Costa “já terá tirado da cabeça”, ou candidatar-se à presidência da república, algo que o primeiro-ministro já disse publicamente que não fará. O programa foi emitido no Jornal da Noite de 27 de novembro

