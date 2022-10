Luís Marques Mendes: “A situação do ponto de vista alimentar está a agravar-se”

Perante uma demonstração da DECO, que analisa o poder de compra e a inflação, Luís Marques Mendes traz um exemplo do custo de um cabaz alimentar com 63 produtos essenciais. Desde o início da guerra, esta semana foi a que registou o valor mais alto de sempre: 17%, o que equivale a 31 € de aumento. A análise de Luís Marques Mendes aconteceu a 23 de outubro no Jornal da Noite

