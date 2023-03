Apreensão no banco e revolta no barco

13 militares do navio de patrulha oceânico "Mondego" recusaram-se no sábado passado a embarcar para cumprir uma missão, invocando falta de condições de segurança. "Não cumpriram os seus deveres militares, usurparam funções, competências e responsabilidades não inerentes aos postos e cargos respetivos", segundo a Marinha, e o Almirante Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada, diz que a "disciplina é essencial enquanto cola das Forças Armadas". Indisciplinado pode ter sido o Credit Suisse, banco helvético que afundou mais de 30%, estando agora em risco de colapsar. O Banco Nacional da Suíça, regulador financeiro daquele país, já assegurou que dará liquidez ao segundo maior banco suíço, "se necessário".