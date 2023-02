Arrendamento coercivo, o remédio santo para a crise na habitação?

Pedro Delgado Alves refere que é um "leque de propostas muito variado" focado no apoio urgente às famílias, mas também com medidas que terão "obviamente de envolver os municípios". E relembra, relativamente ao arrendamento coercivo, que os proprietários "não se serão expropriadas de um bem que é continuará a ser seu", acreditando na constitucionalidade da medida. Miguel Morgado, por seu lado, critica a "falta de coerência" do pacote apresentado pelo Governo de António Costa, e reitera que está em curso uma "violação grosseira do direito de propriedade" por parte do Ministério da Habitação de Marina Gonçalves. O Linhas Vermelhas foi emitido a 22 de fevereiro na SIC Notícias.

