Executivos sob pressão: eleições nos EUA e a polémica de Miguel Alves

Com vários socialistas a defender a saída de Miguel Alves do governo de António Costa, com a ex-ministra Alexandra Leitão a considerar "incompreensível" a permanência no executivo, Pedro Delgado Alves também diz que "há dúvidas legítimas" e que o secretário de Estado ficou "fragilizado". Miguel Morgado, por sua vez, realça que os governantes "têm muito mais deveres que o cidadão comum" e que, como tal, Miguel Alves "deve sair" do governo pela "incompetência e displicência". O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 09 de novembro.

