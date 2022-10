Novos rumos para a TAP e novos fornecedores para o gás?

"Tomam os portugueses por tolos", acusa Miguel Morgado sobre António Costa e Pedro Nuno Santos a propósito da gestão do dossiê TAP. O ex-deputado acusa o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas e Habitação de "mentiras sucessivas" para justificar primeiro a nacionalização da companhia área para "construir o negócio político da geringonça" e, agora, a privatização da mesma. Para explicar a aparente mudança de posição dentro do Governo sobre a TAP, Pedro Delgado Alves relembra que 2020 foi um ano de viragem no setor da aviação civil, com o "agravamento dos problemas que a empresa já tinha" trazido pela "pandemia" à escala global. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 19 de outubro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: