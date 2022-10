Orçamento para 2023: entre a inflação e a consolidação

Para 2023, o deputado socialista afirma que o documento "mantém a trajetória e o objetivo de continuar a ter contas certas e contribuir para a redução da dívida", acrescentando que na política de rendimentos existe uma preocupação do Governo em atenuar "os impactos positivos da inflação" no bolso dos contribuintes. Um Orçamento de austeridade? "Pura e dura", defende Miguel Morgado. "Não temos um Orçamento tão restritivo, com tanta austeridade, desde 2012", compara o ex-deputado social-democrata com o período em que Portugal esteve sob intervenção da Troika. "Os pensionistas, funcionários públicos, trabalhadores do setor privado foram empobrecidos por uma escolha deliberada do Governo" de António Costa, resume Miguel Morgado. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 12 de outubro.

