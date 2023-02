O estado da defesa nacional, o balão chinês e a nova ofensiva russa

Nas novas remessas de armas ocidentais que estão a chegar à Ucrânia estão incluídas armas que vão permitir atingir forças russas de 2º e 3º escalão, na retaguarda, dentro de território ucraniano ocupado. "Isso é muito importante", diz Nuno Rogeiro. Há também novas vitórias do lado dos serviços secretos ucranianos, mas o comentador ressalva que é importante perceber que "a Rússia também se está a preparar". Rogeiro comentou ainda o estado da defesa nacional e a posição de terceiros sobre a guerra, nomeadamente a de Lula da Silva. O presidente brasiliero recusa-se a fornecer munições a pedido da Alemanha. As relações diplomáticas entre China e Estados Unidos também sofrem novo revés, depois do caso do balão espião que Pequim diz ser só meteorológico. "Vamos ver o que se encontra nos destroços", afirma Nuno Rogeiro

A análise de Nuno Rogeiro sobre os temas que marcam a atualidade internacional. Todos os domingos, às 14h, Leste/Oeste na SIC Notícias e em podcast. Ouça mais episódios: