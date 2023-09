António Costa disse que… E acrescentou ainda … E no final disse… Por isso, como é óbvio, foi notícia

No fundo, Costa só queria ter ficado a jogar playstation no quarto, Marcelo é que insistiu: “Vá lá, tens de vir ao Conselho de Estado. Vem cá o tio Cavaco, eu sei que não gostas dele, mas vais ter de lhe dar um beijinho”. Esta foi a crise de adolescência que esta semana deu que falar pelo que não disse do nosso primeiro mimonistro. Ouça Isto é Gozar com Quem Trabalha em podcast