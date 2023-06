Orcas contra a humanidade, ‘masculinidade tóxica’ e a Gulbenkian a decepcionar

No episódio desta semana, José de Pina confessa ter-se irritado pela primeira vez com a Fundação Gulbenkian. Mais concretamente, com a dificuldade em comprar bilhetes online e os privilégios dos assinantes da instituição: “O problema é que quando chega ao primeiro dia de vendas online avulso, já está quase tudo esgotado por causa dos ‘senhores das assinaturas’. Isto é uma estupidez, metam só 50% da sala para a assinatura.” Luana do Bem traz-nos ‘preocupações sérias’ sobre previsões erradas do tempo e apela a uma solução fiável: “A disparidade daquilo que é anunciado para aquilo que acontece, na realidade, anda a me irritar profundamente.” Luís Pedro Nunes revolta-se contra os “ambientalistas radicais que acham que o planeta está a voltar-se contra os humanos” após o registo de vários ataques de orcas a veleiros na Galiza e no Estreito de Gibraltar: “O levantamento dos animais contra os humanos? É uma imbecilidade tão grande”. Por fim, Carla Quevedo sai em defesa do presidente Emmanuel Macron que, em festejos com a equipa de râguebi de Toulouse (sábado, 17), bebeu uma cerveja de ‘penálti’ e foi acusado de ‘masculinidade tóxica’: “Deu-me vontade de rir. Acho absurdo. É mais uma perplexidade do que uma irritação.” Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 23 de junho, na SIC Radical, e terminou com o tema ‘Here Comes Everybody’ dos Autolux.