Os ‘Tyre Extinguishers’, braços cruzados nas fotos, e espirrar a conduzir

Esta semana no Irritações, tempo para um dos temas que está a marcar os últimos dias: o movimento 'Tyre Extinguishers', suportado por jovens ambientalistas, que têm furado pneus de vários carros por diferentes cidades, por os considerarem poluentes. José de Pina e Luís Pedro Nunes mostraram-se revoltados com a prática: "Isto anda tudo louco, o mundo está a atravessar um momento complicado. (...) furar pneus só porque sim, e sem pensar que podem, por exemplo, estar a impedir um médico de ir salvar uma vida". Carla Quevedo comenta as pessoas que posam em fotografias com os braços cruzados, com Luana do Bem a falar sobre o problema de "espirrar várias vezes" enquanto vai a conduzir. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 2 de junho, na SIC Radical, e terminou com o tema 'She's Too Cool for You' dos Audio Book Club.