Grafitis ecológicos e revolucionários, partilhar sobremesas, e restaurantes escuros

Após ter estado algum tempo ausente, José de Pina regressa ao Irritações para, depois da já conhecida 'atualização dos similares', mostrar a sua incompreensão com a dicotomia "grafitis ecológicos vs. os revolucionários": "Mesmo que deixem mensagens importantes, há exemplos que são autênticos casos de incoerência climática". Entrando no âmbito da restauração, Luana do Bem disserta sobre o porquê de não partilhar sobremesas, com Luís Pedro Nunes a criticar a nova tendência dos restaurantes com "mesas e ambientes escuros". Por fim, o convidado Ricardo Dias Felner deixa um episódio sobre um cliente mal comportado num café. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 31 de março, na SIC Radical, e terminou com a música 'Balloon' de Hang Ten.