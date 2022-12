'Falta de vergonha' com o smartphone, festas surpresas, e trabalho vs. amigos

No Irritações desta semana, Luís Pedro Nunes apresenta o que considera como a "falta de vergonha" com o smartphone: "Fui buscar a mais recente análise sobre o telemóvel que diz que cada aparelho tem 25 mil bactérias por cerca de 6 centímetros quadrados. Isto comparado com outros objetos é abissal". Entre ações feitas pelas pessoas, José de Pina comenta aquelas que "falam durante as refeições", com Carla Quevedo a debater aquelas que dizem "venho aqui para trabalhar, não para fazer amigos". Já Luana do Bem mostra-se irritada com 'festas surpresa'. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 2 de dezembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: