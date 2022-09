Pessoas que não deixam estacionar, o drama da Alfarroba, e o elogio como insulto

No programa desta semana, e depois de um preâmbulo sobre a morte da rainha Isabel II, Carla Quevedo fala sobre a "forma irresponsável e pouco altruísta" da condução em Portugal, referindo que o caso mais evidente da situação se dá nos estacionamentos. José de Pina traz para discussão o "drama da Alfarroba", com Luís Pedro Nunes a comentar o ato de se elogiar alguém, mas de uma forma em que as palavras se transformam em insultos. Já Luana do Bem fala sobre os portugueses "que não gostam de conhecer outros portugueses durante as férias". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 16 de setembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.