Pela primeira vez na sua história a Rússia tem um presidente arguido. O comentário de Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, “É bom que não se metam com a Rússia”, a propósito do mandato contra Putin por alegados crimes de guerra, é o que “todos os que são procurados pelos tribunais dizem”, afirma Nuno Rogeiro. Aparecem cada vez mais vídeos na Rússia que mostram tanques fabricados no início dos anos 50 a serem transportados do oriente para o ocidente, dando a entender que a Rússia está a utilizar estes tanques muito antigos na guerra contra a Ucrânia. Estes e outros temas analisados no programa emitido a 24 de março na SIC.