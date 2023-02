A fantasia de Putin

Vladimir Putin tem agitado uma bandeira “podre”: “O senhor Putin está claramente com as capacidades intelectuais muito limitadas”, afirma José Milhazes, após o líder Russo ter afirmado que o ocidente quer desmembrar a Rússia, tal como fez como a União Soviética. “A União Soviética caiu de podre por dentro”, lembra o comentador. São várias as mentiras de Putin para justificar a guerra que resultam numa “vitimização estúpida e infundada”. Nuno Rogeiro faz o balanço das ofensivas de fevereiro neste episódio que assinala o primeiro ano de guerra na Ucrânia. O Guerra Fria foi exibido a 26 de fevereiro no Jornal da Noite da SIC.

José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam a atualidade internacional. Todas as terças no Jornal da Noite da SIC e em podcast. Oiça aqui mais episódios: